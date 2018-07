Thomas Kok tekent definitief bij FC Dordrecht

Middenvelder Thomas Kok speelt ook de komende twee seizoenen bij FC Dordrecht. De 20-jarige Tilburger wordt overgenomen van Willem II. Afgelopen seizoen speelde Kok ook al een halfjaar aan de Krommedijk. Willem II behoudt het recht om hem voor een gelimiteerd bedrag terug te kopen.

De middenvelder maakte in 2017 bij Willem II zijn debuut in de eredivisie. Nadat hij bij de Tilburgers vooral namens de beloften in actie kwam, vertrok hij begin dit jaar voor een huurperiode naar FC Dordrecht.

Bij de Schapenkoppen speelde Kok de tweede seizoenshelft nagenoeg alles. Hij was ook actief in de play-offs om promotie/degradatie, waarin FC Dordrecht uiteindelijk werd uitgeschakeld door Sparta.