Politiehond James rekent verdachte van schietpartij in Archieffoto. De hond op de foto is niet James.

Voor het lossen van schoten, dinsdagochtend vroeg in het centrum van Rotterdam, is een 23-jarige Hagenaar aangehouden. Hij werd in de Van Ghentstraat overmeesterd door politiehond James, die sneller kon rennen dan hij.

Later zijn nog twee mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

Het gaat om een 21-jarige man uit Maassluis en een 22-jarige man uit Utrecht. De schietpartij vond rond 05:00 uur plaats in de buurt van de Lijnbaan. Agenten hebben in de omgeving onder meer vuilcontainers uitgekamd, op zoek naar sporen. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.