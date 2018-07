Evides sluit op tropische dag water af in Rozenburg

Waterbedrijf Evides sluit woensdag het water af in een klein deel van Rozenburg. Ondanks de te verwachtte temperatuur van 30 graden gaan de geplande werkzaamheden aan het leidingstelsel gewoon door.

''Het gaat om ongeveer veertig tot vijftig huishoudens aan de Eikenlaan, Meidoornlaan en Ommendaal die morgen overdag zonder water zitten'', zei Monique de Geus van Evides dinsdag op Radio Rijnmond.

''We hebben geprobeerd om het werk te plannen op een dag waarop mensen aan het werk zijn of op vakantie, maar helaas zijn er natuurlijk toch mensen die thuis zijn en die dan last hebben van de afsluiting van het water. Die hebben we via een kaart geadviseerd om voldoende water in huis te nemen.''

Tappunten

Om de overgebleven bewoners tegemoet te komen en gevaarlijke situaties te voorkomen heeft Evides op het laatste moment besloten om extra maatregelen te nemen. Er komen nu twee noodtappunten in de buurt.

"We zetten twee tijdelijke tappunten neer, dus mensen die toch nog water tekort komen kunnen ter hoogte van nummers 310 en 364 aan de Laan van Nieuw Blankenburg rustig nog een emmertje vullen."

De drinkwaterafsluiting in Rozenburg is vanaf 08:00 uur en duurt naar verwachting tot 16:00 uur.