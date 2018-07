Deel dit artikel:











Crossparcours in achtertuin van echtpaar dat iedereen kent Aco en Frieda Wallaard met het speciaal voor de Arno Wallaard Memorial gebrouwen Poldrièn Het Land van de Verte

"Opa kom, we gaan naar het land van de verte, want ik wil op die machines!" Dat riep de kleinzoon van Aco en Frieda Wallaard toen het echtpaar uit Noordeloos bezig was een fietscrossparcours aan te leggen in hun achtertuin. Nu is dat de naam van het parcours: Het Land van de Verte.

In Noordeloos kent iedereen Aco en Frieda Wallaard. Ze zijn er geboren en getogen en hopen er tot het einde te blijven wonen. Hun zoon Arno overleed in 2006 aan een hartstilstand na een fietstraining. Hij was 26 jaar oud en net begonnen als professioneel wielrenner. In 2007 werd de jaarlijkse Omloop van de Alblasserwaard naar hem vernoemd, die heet nu de Arno Wallaard Memorial. Het Land van de Verte

Het fietsparcours in hun achtertuin is open voor iedereen die er wil fietsen. Kinderen uit Noordeloos, maar ook uit de omgeving komen mensen om over de baan te crossen. Elk jaar zijn er wedstrijden op de baan. Noordeloos is een echt fietsdorp. Er zijn tijdritten, veldritten en omlopen. De vernoeming van de Omloop van Alblasserdam naar hun overleden zoon is mooi en pijnlijk tegelijk voor Aco en Frieda. Het maakt Aco emotioneel als hij erover praat. "Het is heel mooi, maar de herinnering komt altijd weer boven waardoor het ook weer pijnlijk is. Maar ik ben wel blij dat het er is. Ook al doet het pijn, het is ook een mooie herinnering." Arno Wallaard won zelf de Omloop van Alblasserwaard in 1999. Zes weken lang trekken verslaggevers door de regio tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Elke week wordt een deel van het Rijnmondgebied uitgelicht op tv, radio, de website en social media. De verhalen en reportages van deze weken zijn hier terug te vinden .