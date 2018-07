De hitte is voor sommige bibliotheken reden om de deuren te sluiten. Zo blijft de bieb in Rozenburg deze hele week dicht. Boeken inleveren kan wel.

De Bibliobus rijdt deze week ook niet. Mensen die daardoor hun boeken te laat inleveren krijgen geen boetes.

De bibliotheek in Rotterdam-Slinge blijft open, maar er is geen personeel omdat het te warm is in het pand.