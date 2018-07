Deel dit artikel:











Jørgensen weer op de training van Feyenoord Nicolai Jørgensen

Nicolai Jørgensen is weer terug bij Feyenoord. De spits mocht vanwege zijn deelname aan het WK voetbal met Denemarken in Rusland later aansluiten. Hij deed dinsdagmorgen met de groepstraining mee.

Ook Sofyan Amrabat trainde mee op het trainingscomplex van 1908. De middenvelder was niet aanwezig bij het oefenduel in Turkije tegen Fenerbahce van afgelopen zaterdag. Renato Tapia, die eveneens niet in Istanbul was, trainde niet mee. Trainer Giovanni van Bronckhorst, die tijdens het vriendschappelijke duel tegen Fenerbahce niet op de bank zat vanwege familieomstandigheden, leidde weer de training. Verder liet Kenneth Vermeer zich op het veld zien. De doelman trainde ook met de groep mee. Jean-Paul Boëtius was dinsdagmorgen afwezig, omdat hij naar het belofteteam is teruggezet . Feyenoord werkt toe naar de oefenwedstrijd tegen de Spaanse ploeg Levante. Dat duel begint zondag om 14:30 uur en is natuurlijk op Radio Rijnmond te volgen.