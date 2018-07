Deel dit artikel:











Keijser geselecteerd voor het EK roeien

Marieke Keijser is opgenomen in de Nederlandse selectie voor het EK roeien in Glasgow. De Rotterdamse heeft een plek gekregen in de lichte dubbeltwee. Zij gaat samen met Ilse Paulis, die op de vorige Olympische Spelen goud pakte op dit onderdeel, een duo vormen.

Het duo Keijser-Paulis heeft goede herinneringen aan het vorige EK in Tsjechië, want de dames veroverden op dat toernooi de zilveren medaille bij de lichte dubbeltwee. Van donderdag 2 augustus tot en met zondag 5 augustus wordt het EK in de Schotse plaats Glasgow gehouden.