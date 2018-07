Kunnen konijnen ook peentjes zweten? Een Q&A over dieren en hitte

Hitteshock, huidmaden en verbrande neuzen, het warme weer zorgt bij dieren niet alleen maar voor extra dorst. Tien vragen over de gevolgen van de zomerhitte voor dieren.

Hoe merk ik dat een dier het te heet heeft?

De slijmvliezen zijn rood, het dier voelt heet aan, ademt snel, wil vaak niet eten en is lusteloos. Honden kunnen gaan braken. Vogels zitten vaak met hun veren gespreid en hun snavel open. Let op: konijnen kunnen niet zweten. Ze gaan hijgen en krijgen blauwgrijze lippen.

Wat kan ik doen om het dier te helpen?

Breng het naar een koele plek en zorg voor vers drinkwater. Honden, katten, konijnen en knaagdieren kun je nat maken. Doe dat vooral bij kop, oren, hals en poten. Ook paarden kunnen onder de 'douche'. Je kunt ze afspuiten. Haal het water er wel af met een zweetmes, omdat het anders blijft hangen in de vacht en weer snel warm wordt. Het is ook een goed idee om je dier wat vaker te borstelen.

Kan ik voor mijn knaagdieren nog iets extra's doen?

Cavia's, konijnen, hamsters en ratten hebben het snel warm. Leg bevroren waterflesjes in de kooi. Je kan ook een element van een koelbox in een washand stoppen en in de kooi leggen.

Wat is hitteshock?

Ernstige oververhitting, te herkennen aan een snelle hartslag en ademhaling. Een dier dat hitteshock heeft, reageert nauwelijks meer op prikkels. Is dat het geval, bel dan meteen de dierenarts en begin met koelen.

Kunnen honden zweten?

nooit

Nauwelijks. Behalve in hun voetzooltjes hebben ze nergens zweetklieren. Ze kunnen hun warmte alleen kwijtraken door te hijgen. Laat honden in de zomerachter in de auto. Als het buiten 30 graden is, loopt de temperatuur in de wagen na tien minuten op tot 30 graden. Na een half uur is het in de auto 48 graden.

Waar moet ik op letten als ik mijn hond uitlaat?

Maak geen lange wandelingen in de hitte. En pas op voor asfalt en klinkers, die in deze hitte snel opwarmen. Laat je hond het liefst alleen in de ochtend of avond uit. En pas het tempo aan.

Kunnen dieren verbranden en hoe voorkom ik dat?

Zeker. Dun behaarde plekken van bijvoorbeeld kun je insmeren met zonnebrandcrème. Ook roze neuzen van paarden zijn gevoelig voor verbranding. Smeer de neus in om ellende te voorkomen.

Zal ik lekker gaan zwemmen met mijn hond?

Nee! Ze verbranden dan nog sneller. En bij langharige honden kan de huid gaan broeien, waardoor smetplekken ontstaan.

Zal ik mijn konijn wat extra sla geven?

Beter van niet. Er zit wel veel water in sla. Maar van sla kan een konijn aan de diarree gaan. Ook cavia's kunnen niet tegen een overmaat aan groen voer.

Waar moet ik verder op letten bij konijnen?

Zorg dat je het hok vaker schoonmaakt. Groene vleesvliegen leggen eitjes in konijnenuitwerpselen, ook op poep die aan de vacht zit vast gekoekt. De maden van de vlieg veroorzaken bloedvergiftiging. Zonder behandeling overlijdt een konijn in twee dagen aan de zogeheten huidmadenziekte.