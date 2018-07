Veel onbegrip in Dordrecht na wéér een cafésluiting

Café Arina aan de Voorstraat-West in Dordrecht

Honderden Dordtenaren reageren verontwaardigd op social media op de tijdelijke sluiting van café Arina na de mishandeling in de kroeg afgelopen weekend. De lokale partij Gewoon Dordt wil direct na de zomer een raadsdebat over de starre regels van de gemeente.

Wethouder Stam, die burgemeester Kolff vervangt, besloot dit weekend om de kroeg aan de Voorstraat-West voor twee weken te sluiten nadat bij een vechtpartij tussen twee bezoekers iemand ernstig gewond raakte aan z'n gezicht.

Op social media moet vooral Stam het ontgelden, hoewel hij alleen maar uitvoert wat de gemeenteraad heeft vastgelegd in de Algemene Plaatselijk Verordening. Het komt er op neer dat een kroegbaas verantwoordelijk is voor alles wat er in de zaak gebeurt.

Dordtenaren snappen daar niets van. "Niemand keurt een vechtpartij goed en het is zeer triest voor het slachtoffer, maar wat kon Arina hier aan doen?", zegt de bekende Dordtse muzikant Joop Vastenhoud.,

"Als zoiets in een winkel of op het Stadskantoor gebeurt, gaat daar toch ook niet de boel op slot? Ik vind het onrechtvaardig". Ook op social media wordt die mening massaal gedeeld. "Arina is een prima gastvrouw. Ze heeft haar publiek altijd in de hand", zegt buurman Peter Borsje.

"Maar het kan altijd en overal plotseling een keer misgaan. Het is wel erg makkelijk om dan de schuld bij haar te leggen." Gertjan Kleinpaste, burgerraadslid voor Gewoon Dordt, vraagt om maatwerk: "Ik oordeel niet over alleen dit geval, dit gebeurt vaker en ik denk dat het anders kan".

Verschillende café's in Dordrecht hebben al met de maatregel te maken gekregen. "Je kunt ook overwegen om bijvoorbeeld 48 uur sluiting op te leggen en daarna te beslissen of langer sluiten noodzakelijk is", oppert Kleinpaste.





Benefietconcert

Om de gelijknamige gastvrouw van Arina een hart onder de riem te steken organiseert Vastenhoud in het weekend van 3 tot 5 augustus een benefiet-concert. Vijftien Dordtse muzikanten hebben zich al belangeloos aangemeld.

"Die vrouw is door de sluiting veertien dagen inkomsten kwijt. Dat hakt er behoorlijk in. Als wij als Dordtse muzikanten op deze manier iets voor haar kunnen betekenen, dan doen we dat graag", besluit Vastenhoud.

De 54-jarige Dordtenaar die in het café een 42-jarige bezoeker ernstig zou hebben verwond, wordt verdacht van zware mishandeling of doodslag. De rechter-commissaris besloot dinsdag dat de man nog twee weken in de cel moet blijven.