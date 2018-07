‘Die lokganzen zijn als mijn kinderen’

De tranen springen Strijenaar Joost Kant in de ogen als hij praat over het filmpje van Animal Rights waarin hij te zien is met zijn levende lokganzen. De dierenrechtenorganisatie noemt het gebruik van levende dieren als lokmiddel onethisch en suggereert dat de lokganzen niet goed behandeld worden. “Maar ze hebben het goed, ze zijn als mijn kinderen”, bezweert Kant.

Buiten de schuur lopen de ganzen over een veldje. Ze kunnen er in de schaduw zitten en een duik in het water nemen. “En ze wandelen zelf de kooi in als we gaan jagen, zo graag willen ze mee. Ik vind het zo erg om nu neergezet te worden als een dierenbeul.”

Opdracht

Kant begrijpt dat het tegenstrijdig overkomt, een man die houdt van zijn ganzen en vervolgens andere ganzen afschiet. “Maar we hebben een opdracht van de provincie. De boeren hebben er schade van en als we niet vaak genoeg jagen, krijgen ze geen schadevergoeding. De boeren moeten mensen voeden, die kun je niet met het probleem laten zitten.”

Op de video zien we de ganzen van Kant vastzitten aan een grondpen. Liever zet hij een kleine omheining neer, maar daar was de grond te hard voor. “En je moet ze in de buurt houden, want anders lopen ze het risico om neergeschoten te worden. Maar ze hebben geen stress hoor.”

Plastic lokganzen

Voor de jacht gebruikt Kant ook regelmatig plastic lokganzen, maar dan blijven de wilde vogels vaak te ver weg. “En je moet juist een gans schieten als hij dichtbij is. Dan is de kans groter dat het schot direct dodelijk is. We willen ze niet onnodig laten lijden.”

Als het aan Animal Rights ligt komt er een verbod op levende lokdieren. De organisatie is daarom een petitie begonnen. Ook de Partij voor de Dieren heeft vragen aan de provincie gesteld naar aanleiding van de video.