Deel dit artikel:











Zomerkamp in Rotterdam-Zuid uitkomst voor veel kinderen Een van de activiteiten tijdens het zomerkamp op Zuid Nieuwe vrienden maken tijdens het zomerkamp van Lyceo

Niet in je eentje thuis blijven als je vrienden wel op vakantie gaan en je ouders daar geen geld voor hebben. Doe in plaats daarvan van alles in je eigen Rotterdam en maak nieuwe vrienden. Dat is het doel van het zomerkamp van Lyceo, dat deze week in Rotterdam-Zuid wordt gehouden.

Lyceo is een bedrijf dat op scholen examentraining en huiswerkbegeleiding aanbiedt. Maar omdat veel middelbare scholieren om allerlei redenen niet op vakantie kunnen, is besloten een zomerkamp op te zetten. Het bedrijf zet allerlei activiteiten op, van schilderen, samen muziek maken tot een boottocht door de Rotterdamse haven. Vorig jaar werd het zomerkamp in Rotterdam voor het eerst gehouden. Toen deden dertig leerlingen mee, dit jaar twee keer zoveel. Nieuwe vrienden

De Rotterdamse scholier Marciano is blij met initiatief. Dit jaar is hij er weer bij. “Ik zou anders gewoon op mijn bed zitten gamen en af en toe gaan zwemmen.” Vorig jaar heeft hij veel nieuwe vrienden gemaakt. Dit jaar was hij een van de eersten die zich weer heeft aangemeld. De Rotterdamse scholier Marciano is blij met initiatief. Dit jaar is hij er weer bij. “Ik zou anders gewoon op mijn bed zitten gamen en af en toe gaan zwemmen.” Vorig jaar heeft hij veel nieuwe vrienden gemaakt. Dit jaar was hij een van de eersten die zich weer heeft aangemeld. Begeleidster Lotte bij de Leij: “We hebben veel contact met de scholen hier. De mentoren dragen de leerlingen aan voor wie dit zomerkamp een uitkomst is. Dan gaat het niet alleen om kinderen met arme ouders, gezinnen waarvan de ouders nauwelijks betrokken zijn of kinderen die een rotjaar achter de rug hebben."



Wethouder Richard Moti is heel blij met het particuliere initiatief. “Heel mooi dat niet alles alleen maar vanuit de overheid hoeft te worden georganiseerd, maar dat er ook dingen vanuit de samenleving worden opgepakt”. Uitbreiding

Volgend jaar wil de organisatie dat aantal kinderen dat meedoet opnieuw verdubbelen. Naast Rotterdam wordt het zomerkamp ook in Den Haag gehouden. Volgend jaar hoopt Lyceo ook in meer steden aan de slag te gaan. Volgend jaar wil de organisatie dat aantal kinderen dat meedoet opnieuw verdubbelen. Naast Rotterdam wordt het zomerkamp ook in Den Haag gehouden. Volgend jaar hoopt Lyceo ook in meer steden aan de slag te gaan.