Yuni (10) fotografeert dieren en molens in de Alblasserwaard

The making of

Yuni Huizer is pas tien jaar, maar inwoners van de Alblasserwaard zien haar regelmatig met een grote spiegelreflexcamera door de omgeving lopen. "Van dieren en van de buitenwereld", zegt Yuni op de vraag waar ze het liefste foto's van maakt.

De jonge natuurfotograaf woont in Alblasserdam en laat RTV Rijnmond de Alblasserwaard zien zoals ze die door haar lens bekijkt. Yuni is geboren in Taiwan en na een paar maanden geadopteerd door meneer en mevrouw Huizer. "Afgelopen zomer ben ik daarheen geweest, dat was wel heel leuk", vertelt Yuni.

Mooi voor de foto

"We gaan wandelen, eerst een beetje naar de dieren kijken, dan gaan we naar de brug en dan zie je ook de molens." Yuni houdt erg van dieren, met molens heeft ze niet zoveel, "maar ik vind ze mooi om op de foto te zetten."

Soms houdt Yuni foto's 'naturel', soms bewerkt ze haar plaatjes samen met haar vader achter de computer. Of ze later fotograaf wil worden? "Ik denk dat ik het leuk vindt om erbij te doen, als hobby", vertelt ze.

"Het is een heerlijk meisje. Ze is heel ontspannen en heet veel plezier in wat ze doet", vertelt Ageeth, de moeder van Yuni. "Het is heel leuk om te zien wat ze van mijn man leert."

Paarden verzorgen

Yuni komt regelmatig op Kinderboerderij De Plantage in Alblasserdam. Omdat ze van dieren houdt en van twee in het bijzonder: de shetlandpony's. Ze zoeken daar nog een gastvrouw of gastheer.

Daar is Yuni nog iets te jong voor. Wel zou ze heel graag voor de twee shetlanders zorgen. Dat willen veel kinderen, dus Yuni staat op de wachtlijst. Dinsdag is het helaas ook te warm voor de paarden om bereden te worden.