Herbeleef de dag met Rijnmond Nu in de Zomerstand Zomer op je radio!

Rijnmond Nu staat het laatste uur tussen 18 en 19 uur in de Zomerstand met een uitgekiende mix van geluid en sfeer, éérder vandaag te horen op Radio Rijnmond! Wist je dat er midden in Rotterdam-Crooswijk een strand is? En dat er waterbuffels zijn gespot in de Biesbosch? En je hoort een mooie hommage aan de oudste veteraan in Nederland, de Vlaardinger André du Pon, die gisteren op 105-jarige leeftijd overleed.

Geschreven door Ruud de Boer

Wil je reageren op het nieuws dat je bijvoorbeeld hebt gehoord in Rijnmond Nu? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl . Stuur een foto van de plek vanwaar je nu zit te luisteren naar Rijnmond Nu! Mail 'm, of stuur 'm via Twitter met de #RijnmondNu : Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt, maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Vaak kun je de bijzondere gesprekken bij Rijnmond Nu terugluisteren! Klik, mits beschikbaar, op de 'speaker(s)'.