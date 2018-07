Onthaasten in een natuurparadijsje tussen de weilanden van Streefkerk

Op een langwerpige strook grond midden tussen de weilanden bij Streefkerk ligt natuurgebied De Kooi. Alles is aangelegd door Arie en Annelies van de Graaf. Arie werkte een groot deel van zijn leven lange dagen als timmerman, maar gooide zestien jaar geleden het roer om.

Arie en Annelies zijn dinsdagochtend een 'slietenhek' aan het timmeren, een streekterm voor een hek van wilgentakken. Vroeger werden dit soort hekken gemaakt om koeien mee in te sluiten. Arie en Annelies maken veel oud ambachtelijk werk, zoals broedkorven voor eenden. Ze leven met de dag en hebben een boodschap: onthaasten.

Indianentent

Dat onthaasten doen ze op hun eigen stukje land aan de Boven Tiendweg. Er is een vijver, een bloementuin, groepen bomen, grienden, bijenkasten, een eendenkooi en een groot ontvangstgebouw met een terrasje, allemaal aangelegd op één hectare. Soms slapen Arie en Annelies in een tentje middenin hun eigen stukje natuur.

Genieten van de natuur deden Arie en Annelies al. Met een indianentent trokken ze door het land, tot Annelies reuma kreeg en het rondreizen te zwaar werd. Door het zware werk raakte ook Arie's lichaam op. "Een stukje land voor onszelf zou leuk zijn, dan zetten we daar de indianentent op", zeiden ze tegen elkaar.

Delen en onthaasten

Nu willen ze hun plekje vooral delen met andere. "Het is als mest, als je mest gaat verspreiden, gaat het vrucht dragen. Als je iets hebt en je gaat het delen, wordt iedereen blij", zegt Arie. Mensen komen langs en zoeken de rust.

"Het mooiste wat we hier vinden is de rust, het onthaasten", vertelt Annelies. Dat is ook de boodschap die ze aan bezoekers wil meegeven. "Relax, ontspan. Doe gewoon je werk, maar er zijn ook tijden van rust. Kijk maar naar jongelui. Niet iedereen hoor, maar het moet vaak zo snel. Dat was voorheen niet zo."

Arie vult aan: "Ik heb te weinig met mijn gezin genoten vroeger, want ik moest altijd werken. Tegen alle vaders in Nederland: onthaast. Probeer niet overal de beste in te zijn. Ik heb het vroeger wel gedaan, maar het levert niets op."

Grafkist van pallethout

Arie legt zijn handen op een kist gemaakt van oude pallets: "Als je geboren wordt, wordt er alles aan gedaan, omdat een kind verwacht wordt. We weten allemaal dat we sterven, maar daar wordt niks aan gedaan."

Dat vindt Arie raar. Daarom heeft hij zijn eigen kist getimmerd, met teksten erop om de mensen ook na zijn dood nog een boodschap mee te geven.