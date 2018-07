Afvalverwerker moet haast maken met brandonderzoek

De Rotterdamse afvalverwerker Renewi moet na de brand zondag bij het bedrijf versneld onderzoek doen naar de oorzaak. De DCMR Milieudienst Rijnmond wil binnen een week weten wat er mis is gegaan. Normaal krijgt een bedrijf een maand de tijd om de oorzaak boven water te krijgen.

Deze maand waren er al twee branden bij Renewi. De afgelopen twee jaar was het zeker zes keer raak, zowel op de locatie aan de Ophemertstraat als aan de Waalhavenweg.

De DCMR onderzoekt of de vergunning voor Renewi moet worden aangescherpt. De afvalverwerker houdt nu al dagelijks de temperatuur van het grofvuil in de gaten. Maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat er zondag broeibrand ontstond in een lading matrassen .

De milieudienst laat weten dat er 's zomers altijd extra. onaangekondigde controles zijn bij afvalverwerkers. Inspecteurs hebben tot nu toe geen nalatigheden ontdekt.

"Er zijn een aantal kleine overtredingen geconstateerd maar die hadden geen betrekking op de voorschriften voor brand en broei", schrijft de DCMR.