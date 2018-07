Deel dit artikel:











Jonge joyriders rammen politieauto Politieman

Jong geleerd is oud gedaan, moeten drie kinderen hebben gedacht. Ze pakten dinsdag de auto van een van hun broers om even te oefenen. Maar hun rit eindigde in een botsing met een onopvallende politieauto in het oosten van Rotterdam.

Het ongeluk gebeurde op de Abraham van Rijckevorselweg in Rotterdam. "Het is niet handig om een aanrijding te veroorzaken. Dat het dan een auto met 2 collega's betrof, maakt het nog knulliger", schrijft de politie. De jongens liepen alleen wat lichte nekklachten op. Ze zijn wel allemaal opgepakt. De politie zoekt nog uit wat ieders aandeel is geweest in de joyride. Hoe groot de schade aan de politieauto is, is niet bekend gemaakt.