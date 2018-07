Vrouwen extra alert na brute verkrachting in Kralingen

Veel vrouwen in Rotterdam-Kralingen zijn extra alert nadat afgelopen zaterdagochtend rond 05:30 uur een vrouw werd verkracht.

Het slachtoffer uit Indonesië studeert aan de Erasmus Universiteit. Ze werd verkracht voor haar huis in de Herman Bavinckstraat. Een jonge man zou haar hebben gevolgd toen ze vanaf Rotterdam Centraal naar huis fietste. De studente van begin twintig ligt nog steeds op de intensive care.

Op de campus van de universiteit wordt er veel over gepraat. Toch zijn de meeste studenten er nuchter onder. "Ik denk wel dat veel vrouwen nu bang zijn omdat het nog zo recent is. Ze denken van oei omdat ie nog vrij rondloopt", aldus een studente.

Volgens een andere studente is het heel naar maar is ze niet echt bang. "Ik kijk niet echt extra over mijn schouder, zo ben ik zelf niet. Misschien is dat een beetje een naïeve instelling, want ik denk altijd zoiets overkomt mij niet. Het is dus niet dat ik mijn gedrag verander, maar het is wel iets wat je meeneemt."

Een andere studente verteld dat er onder studenten veel over de verkrachting wordt gepraat. "Ik was best wel geschrokken dat zoiets kan gebeuren, vooral omdat het al licht was buiten en dat niemand kwam helpen. Ik voel me nu wel iets meer onveilig en ga er wel meer op letten of er geen verdachte personen in de buurt zijn".

Weer een andere studente zegt dat ze zich onveilig voelt omdat ze dezelfde route fietst als het slachtoffer. "Ik ben extra alert op dit moment.

De verkrachter loopt nog vrij rond. Het gaat volgens de politie mogelijk om een donker getinte man, die een donkere hoodie (sweater met capuchon) droeg en rondreed op een donkerkleurige fiets.

De familie van de vrouw is inmiddels in Nederland gearriveerd.