Vrouw uit Hellevoetsluis spoorloos op Cuba

De 19-jarige Anouk van Luijk uit Hellevoetsluis had al terug moeten zijn van haar vakantie op Cuba. Maar ze is al drie dagen spoorloos en is afgelopen zaterdag niet volgens planning op de vlucht naar Nederland gestapt.Volgens de laatste berichten is ze ziek en zit ze zonder bankpas, laat een bezorgde vader Wim van Luijk weten.

Anouk was begin deze maand in haar uppie naar Cuba gegaan. Zaterdag had ze vanuit Havana voor het laatst contact met haar vader. Ze was toen in paniek.

"Ze vertelde in paniek dat ze woensdag haar bankpas was kwijtgeraakt en zonder geld en slaapplek zat. Ze voelde zich ziek en had last van haar buik", zegt Wim van Luijk. Anouk heeft medicijnen nodig om psychoses te voorkomen.

"We raadden haar aan om naar de Nederlandse ambassade te gaan. Maar daar is ze die dag niet geweest. Haar terugreis zou op 21 juli zijn, maar ze bleek niet aan boord te zijn."

Privacywetgeving

Van Luijk deed er drie dagen over om er achter te komen dat zijn dochter niet op de vlucht naar Amsterdam was gestapt. "Vanwege de privacywetgeving wilde reisorganisatie TUI daar niets over kwijt. Uiteindelijk kreeg ik vandaag, dinsdag, bevestiging, uit Cuba. Een lokale politieagent heeft zich er daar in vastgebeten."

Meer Cubanen deden hun best voor de familie. Via Facebook werden contacten gelegd op het eiland. "Mensen zijn daar op eigen houtje ziekenhuizen gaan bellen, maar elk spoor loopt dood."

Nu de bevestiging er eenmaal is, nemen de zorgen bij de familie Van Luijk toe. Wim spreekt van "Een nachtmerrie". Hij is bang dat Anouk iets ernstigs is overkomen. "We hadden tijdens haar vakantie meerdere keren per dag contact met haar. Nu is er een complete radiostilte. =

Anouk staat inmiddels officieel als vermist geregistreerd bij Interpol. De politie in zowel Cuba als Nederland deed de eerste drie dagen nog niet zoveel. Zo liet de Nederlandse politie weten te willen wachten op de volgende vlucht uit Cuba komende donderdag.

De Nederlandse ambassade in Cuba is wel een onderzoek gestart. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten: "We beschouwen het als een vermissingszaak. Maar over details doen we geen uitspraken."

Vader Wim van Luijk is op vakantie in Zuid-Frankrijk. Hij wil vanuit daar zo snel mogelijk naar Cuba vliegen om zelf naar zijn dochter te kunnen zoeken.