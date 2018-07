Van Der Heijden: 'Een professionele uitstraling hoort bij Feyenoord'

Vander Heijden in het nieuwe clubkostuum

Het is een traditie geworden bij Feyenoord. Aan het begin van het seizoen krijgen de spelers een nieuw pak van het merk Oger en gaan daarmee op de foto. ''Een professionele uitstraling hoort bij Feyenoord'', vindt Jan-Arie van der Heijden.

De presentatie van de clubkostuums was dinsdagmiddag op het trainingscomplex 1908. Na afloop nam Van der Heijden de tijd voor de camera van RTV Rijnmond. ''Het pak heeft een mooie kleur. Ik denk dat iedereen er weer goed uitziet,'' zegt de verdediger.

In de video is te zien hoe de spelers van Feyenoord op de foto gaan in het nieuwe clubkostuum.