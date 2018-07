Zomercarnaval 2018: 'Het wordt hoe dan ook een groot feest'

Ondanks dat het bloedheet is, wordt er deze week keihard gewerkt door deelnemers aan het Zomercarnaval in Rotterdam. In de Ferrodome op de Keileweg worden tientallen wagens klaargemaakt voor de traditionele straatparade zaterdag.

"Wij gaan dit jaar een Rubus Kubuswagen bouwen waar onze danseressen in geheel Braziliaanse stijl op gaan dansen. Veel veren en veel bloot", legt een trotse klusser uit.

Even verderop staat een wagen met een levensgrote olifant. "Het is een Afrikaanse olifant, die heeft mijn oom gemaakt", legt een meisje uit die druk bezig is om doeken met een nietmachine op de kar vast te maken.

De hitte vindt ze wel meevallen in de Ferrodome omdat de deuren openstaan waardoor er een windje door het gebouw waait.

"Ik heb er heel veel zijn in en ga zelf ook dansen in de parade. Ik ben al weken in training en ik denk dat het een heel leuk feest wordt. Ons thema is 101 Dalmatiërs", legt een ander meisje in de hal uit.

Feest

Op de vraag of ze zich zorgen maken over het weer, er wordt namelijk regen en onweer voorspeld op zaterdag, doen de deelnemers laconiek. "Het wordt vast mooi weer in Rotterdam en we maken er hoe dan ook een groot feest van".

De straatparade legt zaterdag een andere route af. Door werkzaamheden kan de stoet niet over de Coolsingel. In plaats daarvan trekken de wagens van de Schiedamsedijk langs het Museumpark, naar de Nieuwe Binnenweg om via de Kruiskade en de Westblaak weer te eindigen op het beginpunt.