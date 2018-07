Hermes House Band voert Franse hitlijst aan dankzij WK-winst Les Bleus

Het nummer I will survive (lalala)van de Rotterdamse Hermes House Band staat deze week op de eerste plaats van de Franse Singles Top 100. Met dank aan het Franse voetbalelftal, oftewel: Les Bleus.

De studentenband haalde met het lied al twee keer eerder de top tien in Frankrijk. In 1997 en in 1998 bereikte de single de derde plaats. Twintig jaar later staat de band weer bovenaan in de hitlijst.

In 1998 werd het lied de “hymne” van het Franse voetbalelftal. Na hun overwinning zongen de spelers het door de band verzonnen Lalala-gedeelte op het veld terwijl ze de wereldbeker omhoog hielden. De rest van Frankrijk zong het deuntje al snel mee.

Deze zomer werd I will survive in de aanloop naar de finale op 15 juli al veel gedraaid, gedownload en gestreamed door de Fransen. De wereldtitel gaf de doorslag. Lalala schalde door alle café’s, straten en pleinen van Frankrijk.

Tijdens het officiële fotomoment op het Élysée werd het gezongen door de spelers en president Macron. Korte tijd later stond de Hermes House Band dus op de eerste plaats.

De (ex-)leden van de Hermes House Band zijn blij verrast. Oud-bandlid en producer Mark Snijders: “Toen we in 1994 in eigen beheer de CD single uitbrachten hoopten we dat we uit de kosten konden komen. Dat resulteerde toen in een gouden plaat en Nederlandse nummer 1-hit."

"Het internationale succes kwam pas een paar jaar later. En ondanks het feit dat we ook met andere liedjes hoog in buitenlandse hitparades hebben gestaan, hebben we nooit die eerste nummer 1 positie kunnen evenaren. Soms moet je een beetje geluk hebben. Dankzij de Franse voetballers mogen we dit meemaken. Het is leuk dat een heel land ons studentenliedje zingt.”

Cirkel

werd in 1978 voor het eerst op single gezet door de Amerikaanse disco-diva Gloria Gaynor. In de jaren tachtig speelde de Hermes House Band in het Nederlandse studentencircuit en eindigde de vrolijke optredens steevast met de door de blazers van de band bedachte Lalala-melodie. Dat was makkelijker om te spelen, en je kon het lekker meezingen.

In 1994 behaalde de band de eerste plaats van de Nederlandse Top 40 en veroverde langzaam de rest van de wereld. Door het succes eind jaren negentig werd er - maast de Nederlandse groep - de Hermes House Band International opgericht om aan de vraag uit het buitenland te voldoen.

Deze band werd vooral in Duitsland populair en scoorde daar een tiental hits. In Mexico, Frankrijk, Spanje, Engeland en Azië werden de hitparades gehaald met feestelijke covers van Country roads, Live is life en The rhythm of the night.

In binnen en buitenland wordt er door de Hermes House Band, in diverse bezettingen, nog steeds veel opgetreden. Oud-bandlid en manager Eugène Lont: “Door de overgang van CD naar digitale distributie was de muziekverkoop teruggelopen, en hebben we ons, zoals veel andere artiesten, op live optredens geconcentreerd. Maar dankzij diezelfde digitalisering kunnen we nu ook weer de top bereiken."

"Er is een heel nieuwe generatie voor wie I will survive (lalala) betekenis krijgt. De cirkel is rond, op een positieve manier zijn we weer terug bij af. Zelfs het digitale hoesje is hetzelfde als in 1994!“.