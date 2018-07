Deel dit artikel:











Droogterecord van 1976 sneuvelt Hier en daar valt een bui, maar de regen verdampt snel

Het droogterecord uit 1976 is verbroken. Destijds was er in Nederland toen een neerslagtekort van 257 millimeter. Nu is dat 261 millimeter. En ondanks de buien die hier en daar vallen, blijft het neerslagtekort voorlopig hoog. Dat komt doordat de regen snel verdampt.

De Waterschappen nemen veel maatregelen om problemen door de droogte te voorkomen. Zo mogen inwoners van de Alblasserwaard vanaf woensdag overdag hun tuin niet meer besproeien met water uit sloten of rivieren. Ook voor de boeren is er een sproeiverbod. Voor de komende dagen is code oranje afgekondigd voor extreme hitte. Het KNMI verwacht dat de temperatuur drie dagen achter elkaar hoger is dan 30 graden.