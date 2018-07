Gaslek op bedrijventerrrein Noord-West in Rotterdam

Op het bedrijventerrein Rotterdam Noord-West zijn woensdagmorgen meerdere bedrijfspanden ontruimd wegens een gaslek. Het lek is bij Pontmeyer, een groothandel in hout en bouwmaterialen, aan de Vareseweg.

Netbeheerder Stedin heeft de gastoevoer rond 08:30 uur afgesloten. Het bedrijfspand stond daarna nog lange tijd vol met gas. Rond 10:00 uur werd er alleen nog gas gemeten in de kelder van het pand.

Wegens explosiegevaar is een groot deel van de omgeving afgezet. Rotterdam-The Hague Airport heeft besloten om vliegtuigen anders te laten opstijgen en landen. "We hebben twee aanvliegroutes en we gebruiken nu de route die niet over de Spaanse Polder heengaat."

Het lek werd ontdekt door medewerkers die woensdagmorgen het gebouw van Pontmeyer binnenkwamen. Ze roken het gas en belden de brandweer. Het gaat om een loods van tachtig bij tachtig meter.