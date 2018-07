Schaken over terugkeer Clasie: 'Feyenoord haalt een topspeler'

Jordy Clasie lijkt zo goed als zeker terug te keren bij Feyenoord. Daarmee zou de middenvelder gaan beginnen aan zijn tweede dienstperiode in De Kuip. Ruben Schaken speelde ruim drie jaar samen met de Haarlemmer en vindt de mogelijke terugkeer voor beide partijen een goede zaak.

"Feyenoord haalt weer een topspeler binnen", aldus Schaken op Radio Rijnmond. "Hij heeft namelijk ook buitenlandse ervaring opgedaan." Ondanks dat Clasie de laatste jaren niet veel minuten heeft gemaakt bij Southampton en Club Brugge, ziet de voormalig buitenspeler van de Rotterdammers deze transfer wel zitten. "Ik denk dat we een betere Clasie gaan terugzien."

Schaken heeft goede herinneringen aan Clasie. "Hij was een maatje van me. Ik ging veel met hem om. We hebben samen veel afgelachen." Zo heeft de oud-Feyenoorder nog een anekdote over de middenvelder, die voor zijn vertrek naar Engeland al aanvoerder in De Kuip was: "Clasie zit onder de tatoeages en moest een griepprik halen. Dat vond hij niet zo leuk. We moesten daar met z'n allen om lachen."