Ouders van vermiste Anouk naar Cuba

De ouders van de vermiste Anouk van Luijk uit Hellevoetsluis zijn onderweg naar Cuba om hun dochter te zoeken. De 19-jarige vrouw is sinds zaterdag spoorloos.

Een vriendin van haar zegt tegen RTL Nieuws dat Anouk last heeft van psychoses en hals over kop naar Cuba is vertrokken voor een vakantie. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken behandelt de kwestie als een vermissingszaak.

Vader Wim van Luijk spreekt van een nachtmerrie. Hij is bang dat Anouk iets ernstigs is overkomen. "We hadden tijdens haar vakantie meerdere keren per dag contact met haar. Nu is er al dagen een complete radiostilte."

De laatste keer dat hij Anouk aan de telefoon had, was ze compleet overstuur. "Ze had geen geld meer, haar bankpas was ingeslikt door een geldautomaat en ze had last van een voedselvergiftiging."