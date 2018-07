Chemours moet uitstoot GenX minimaliseren

Chemours moet de uitstoot van de GenX-stof FRD 903 nog veel verder beperken. Dat heeft de Provincie Zuid-Holland vastgelegd in een nieuwe vergunning. Het Dordtse bedrijf heeft zes weken tijd om beroep aan te tekenen.

Volgens de nieuwe vergunning moet Chemours de uitstoot van de zorgwekkende stof naar lucht en water beperken tot 148 kilo per jaar.

In april vorig jaar werd de uitstoot via een nieuwe vergunning al beperkt van 6.400 tot maximaal 2.035 kilo per jaar. Chemours en drinkwaterbedrijf Oasen tekenden daartegen bezwaar aan bij de rechtbank, maar die liet de nieuwe vergunning eind juni in stand.

De rechtbank zei dat de vergunning nog verder mag worden aangescherpt als er nieuwe kennis komt over de milieugevolgen van de activiteiten van een bedrijf. Volgens de Provincie is dat nu het geval.

Op 15 mei heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat namelijk een voorlopige milieukwaliteitsnorm voor FRD-903 in oppervlaktewater bekend gemaakt. Op basis daarvan is nu berekend hoeveel Chemours maximaal mag uitstoten.

De nieuwe norm moet veilig drinkwater en een veilige leefomgeving in de toekomst garanderen. In de vergunning wordt ook bepaald, dat Chemours zich moet inspannen om nog minder dan 148 kilo per jaar uit te stoten. Het bedrijf kan op dit moment nog niet reageren.