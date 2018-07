Deel dit artikel:











Brand in Zwijndrechts verzorgingshuis Archieffoto

In zorginstelling Nebo in Zwijndrecht heeft brand gewoed. Een deel van het complex is ontruimd.

Volgens de brandweer was er sprake van een keukenbrand. Een aantal bewoners is nagekeken door ambulancepersoneel, omdat ze mogelijk rook hadden binnengekregen. Een bewoner is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.