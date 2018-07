Deel dit artikel:











Nederlandse Staat niet aansprakelijk voor dood Molukse treinkapers Foto: ANP

Het geweld tegen de treinkapers bij De Punt in 1977 was niet onrechtmatig. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. Nabestaanden van twee treinkapers die werden doodgeschoten door mariniers hadden de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld.

Volgens de familie van de kapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja is het tweetal in 1977 van dichtbij geëxecuteerd. De Staat heeft altijd ontkend dat er sprake was van executies en onrechtmatig toegepast geweld. De rechtbank oordeelde dat de mariniers in de "achteraf gezien onjuiste, maar oprechte en daarom verschoonbare" veronderstelling waren dat het geweld nodig was. Op 23 mei 1977 kaapten negen gewapende Molukkers een trein bij het dorp De Punt in Drenthe. Na drie weken onderhandelen besloot de regering om met geweld een einde te maken aan de treinkaping. Daarbij werden zes van de negen kapers doodgeschoten door militairen. Oud-militair Jannes de Jong uit Rotterdam heeft maandag aangifte gedaan tegen Liesbeth Zegveld, die de nabestaanden van de Molukse kapers bijstaat. Hij vindt dat zij de goede naam van de mariniers door het slijk haalt.