Patricia Paay krijgt schadevergoeding voor publicatie seksfilmpje

Website GeenStijl en Michel V., beter bekend als de twitteraar Eendevanger, moeten Patricia Paay een schadevergoeding van 30.000 euro betalen voor het publiceren van een plasseksvideo van haar. Het bedrag is aanzienlijk minder dan Paay had gewild. Ze had 450.000 euro schadevergoeding geëist.

De zaak draaide om de video waarin te zien is dat Paay een man in haar mond laat urineren. Telegraaf-journalist John van de Heuvel meldde in het tv-programma RTL Boulevard dat het filmpje in omloop was. Hij wees er ook op dat verspreiding van de video een strafbaar feit zou opleveren.

Na een aantal dagen plaatste twitteraar Eendevanger het filmpje op zijn account en publiceerde GeenStijl een link daarnaar.

Na een eerdere zitting, in mei, probeerden de partijen nog tot een schikking te komen, maar dat mislukte. De in Rotterdam geboren Paay heeft verklaard dat de publicatie van het filmpje het ergste is wat haar ooit is overkomen.