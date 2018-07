Amerikanen zijn gek op Goudse kaas uit Streefkerk

Een buslading Amerikanen stopt op de Middenpolderweg in Streefkerk. Tientallen toeristen stappen uit voor de kaasboerderij. Kaasmaker Marijke Booij heeft stukjes kaas gesneden en op temperatuur gelegd en de zaal mooi gemaakt: ze is helemaal klaar voor de rondleiding.

Ze doet het al acht jaar, kaas maken. Haar ouders leerden haar het vak en inmiddels heeft ze de kaasmakerij en de winkel van haar ouders overgenomen. De boerderijwinkel is vooral voor lokale gezinnen die kaas komen kopen, maar sinds een jaar of twee geeft Marijke er ook rondleidingen en workshops aan toeristen.

Geen klompen

Marijke noemt zichzelf een moderne kaasmaker. Ze heeft een blauw schort voor, maar ze trekt geen klompen aan voor de show. "Ze krijgen een tour door de kaasmakerij, de opslag, en daarna gaan ze wat kaas proeven", vertelt Marijke.

Ze rekent voor toeristen gewoon de normale prijzen voor de kaas. Op lange termijn loont dat, want ze komen daardoor terug naar de webshop.

Marijke maakt alleen Goudse kaas, van koemelk, schapenmelk en geitenmelk. "We maken 30 tot 35 variaties. Ik heb het van mijn ouders geleerd. Ik heb wel cursussen gevolgd, maar het meeste van mijn ouders, voor de praktische kant. Mijn ouders zijn 45 jaar getrouwd en maken al 45 jaar kaas. Grappig hoe dat vroeger ging. Je trouwde met een boer en dan werd je kaasmaker."

Hoe maak je oude kaas?

Over het algemeen stellen toeristen geen domme vragen, vindt Marijke. Maar soms vragen ze bijvoorbeeld wel hoe je oude kaas maakt. "Ja, door hem te laten liggen. Maar dat zeg ik dan ook gewoon."

Verbaasd zijn ze wel, die Amerikanen. En bijzonder onder de indruk. "Dit is niet te geloven. Ik heb nog nooit zoveel kaas gezien", zegt een Amerikaans stel. "Het is onwerkelijk. Ik had nooit verwacht dat kaasmaken zoveel werk was. Echt heel gaaf."