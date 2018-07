Transfer Clasie naar Feyenoord definitief afgerond

Deel dit artikel:











Jordy Clasie is weer speler van Feyenoord. De 27-jarige middenvelder rondde woensdag zijn transfer van Southampton naar de Rotterdamse club af en werd vervolgens in De Kuip gepresenteerd. Hij komt voor één jaar op huurbasis over van de Engelse ploeg.

Tussen 2010 en 2015 groeide Clasie uit tot een dragende speler van Feyenoord. Hij leverde de Rotterdammers bij zijn vertrek richting Engeland vijftien miljoen euro op. Uiteindelijk wist Clasie niet helemaal door te breken bij Southampton. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan de Belgische ploeg Club Brugge. Bij Feyenoord moet Clasie de naar Al Ittihad vertrokken middenvelder Karim El Ahmadi opvolgen.