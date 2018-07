Deel dit artikel:











Groep jongeren slaat Dordtse tiener in elkaar

Een 15-jarige jongen is zaterdag 30 juni op de Nassauweg in Dordrecht van zijn fiets getrokken en in elkaar geslagen door een groep jongeren. Hij liep daardoor een gescheurde kaak op. Dat meldt de politie woensdag.

De tiener fietste rond 21:45 uur met drie vrienden vanaf het benzinestation aan de S.M. Hugo van Gijnweg in de richting van begraafplaats Essenhof. Op de Waldeck Pyrmontweg stond een groepje jongens met wie het latere slachtoffer waarschijnlijk een woordenwisseling kreeg. De vier fietsten door, maar een van de jongens van het groepje haalde hen in op zijn scooter. Op de Nassauweg, ter hoogte van de begraafplaats, trok de scooteraar de 15-jarige van zijn fiets en werkte hem naar de grond. Hij en de andere toegesnelde jongens van het groepje sloegen en schopten hem vervolgens. Daarbij raakte het slachtoffer gewond aan zijn hoofd en gezicht. In het ziekenhuis bleek later dat zijn kaak gescheurd was. De politie is nog op zoek naar getuigen.