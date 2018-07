'Er is altijd een groep kinderen die in de vakantie nergens is geweest'

Kinderen die niet of heel kort op vakantie gaan, kunnen in Hoek van Holland terecht op de Summerschool. Zo kunnen ze toch een leuke vakantie vieren.

Basisschoollerares Leontine Moen is organisator van de Summerschool: ''Ik heb gemerkt dat er altijd een groep kinderen is die in de vakantie nergens geweest is en het moeilijk vindt om te vertellen dat ze thuis zijn gebleven.''

Volgens haar ligt Hoek van Holland bovendien erg afgelegen. Veel activiteiten zijn in Rotterdam en Den Haag en dat is minstens een half uur rijden.

De komende maand kunnen kinderen verschillende workshops volgen in het buurtcentrum De Hoekstee. Dinsdag gingen de kinderen aan de slag met de allereerste workshop: ‘Naam Doodlen’.

Er zijn de komende weken niet alleen workshops voor kinderen, maar ook voor tieners en volwassen. Lorenzo Elstak geeft 14 augustus een dansworkshop voor jongeren van 13 tot 16 jaar. En de Rotterdamse dichter Jos Knoop komt langs om een masterclass te geven.