Clasie blij met transfer naar Feyenoord: 'Mijn hart gevolgd'

Jordy Clasie speelt komend jaar weer voor Feyenoord. Hij is blij om weer terug te zijn in De Kuip: "Anders val ik niet terug op Feyenoord. Ik had meerdere opties", aldus de middenvelder tegen RTV Rijnmond.

"Voor mij stond er één ding vast: ik wilde terug naar Feyenoord", zegt Clasie. Bij Southampton hoefde de middenvelder niet te vertrekken, maar hij volgde zijn hart. "Ik wilde daar per se weg, omdat ik de afgelopen jaren niet veel heb gespeeld. In het eerste seizoen heb ik dat nog wel gedaan, maar het seizoen erop werd het steeds minder. Ik wilde graag weer voetballen."

'Gedachten in het achterhoofd'

Momenteel heeft Clasie nog een contract tot 2020 bij Southampton. De meervoudig international weet niet of hij na dit seizoen terugkeert naar Engeland. "Ik wil me focussen op dit jaar. Natuurlijk heb je gedachten in het achterhoofd hoe het er eventueel uit kan gaan zien. Maar ik wil aantonen dat ik het niveau nog aan kan."

Fitheid

Clasie zegt dat hij zijn ritme nog moet terugkrijgen. "Ik voel me fit en heb de afgelopen drie weken hard getraind. Ook bij Club Brugge. Maar ik had gehoopt om daar meer minuten te maken." De Haarlemmer hoopt snel bij de spelersgroep van Feyenoord aan te sluiten.

Het tweede seizoen bij Southampton en zijn verhuurperiode bij Club Brugge werden door verschillende redenen niet wat Clasie ervan had verwacht. "Maar ik ben sterker en fitter geworden. In het buitenland beleef je het voetbal anders. Mentaal voel ik me een stuk sterker dan voorheen."

Band

Na zijn vertrek bij Feyenoord is Clasie de club blijven volgen: "Ik heb de band met de club gehouden. Het is meer dan de helft van mijn leven geweest. In Engeland was ik een blije supporter voor de televisie toen Feyenoord landskampioen werd."

Luister hierboven naar het volledige interview van Jan Jaap Pruysen met Clasie.