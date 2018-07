Deel dit artikel:











Dordtse woning dicht wegens hennepplantage

Burgemeester Wouter Kolff heeft een woning aan de Keplerweg 31b in Dordrecht-Sterrenburg voor drie maanden gesloten omdat er een hennepkwekerij met bijna 300 hennepplanten is gevonden. De eigenaar van de woning was eerder naar de rechtbank gestapt om dit te voorkomen, maar de rechter heeft zijn verzoek afgewezen.

Normaal gesproken wordt bij een drugsvondst in een woning eerst een waarschuwing gegeven, maar in dit geval was de kwekerij zo groot en zo professioneel dat de burgemeester wilde sluiten. Daarnaast woonde er niemand, zouden er eerdere oogsten zijn geweest en was er sprake van elektriciteitsdiefstal. De burgemeester wilde de woning in juni al direct sluiten.