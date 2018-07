Politie pakt verdachte op voor gewelddadige verkrachting in Kralingen

De politie heeft een 18-jarige Rotterdammer aangehouden voor de verkrachting in de Herman Bavinckstraat in Rotterdam-Kralingen.

Het slachtoffer - een studente van begin twintig uit Indonesië - werd zaterdagochtend waarschijnlijk door hem achtervolgd toen zij van Rotterdam Centraal naar haar appartement in Kralingen fietste.

Voor haar woonhuis werd zij overmeesterd en bruut verkracht. De dader sloeg daarbij naar verluidt een kettingslot om haar nek en probeerde haar te wurgen.

De vrouw was zo ernstig gewond dat zij op de afdeling intensive care van een ziekenhuis belandde. De vrouw moest worden geopereerd en was enkele dagen niet aanspreekbaar.

Camerabeelden

Volgens de politie kwam de verdachte in beeld op basis van een summier signalement en camerabeelden van de afgelegde route naar de Herman Bavinckstraat. Hij is dinsdagavond gearresteerd.

Onderzoeksleider Albert Jansen: "Iedereen was ontzettend gedreven om zo snel mogelijk tot de aanhouding van de verdachte te komen. Hiermee maken we het leed van het slachtoffer niet minder, maar we hopen dat het haar in ieder geval helpt bij de verwerking."