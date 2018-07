Deel dit artikel:











Duizenden dode vissen in Krabbeplas bij Vlaardingen Foto: MediaTV Foto: MediaTV

De Krabbeplas in Vlaardingen is woensdag afgesloten omdat er duizenden dode vissen in het water drijven. Mogelijk zijn ze bezweken aan de hoge temperatuur van het water.

Voorbijgangers zagen de dode dieren woensdagmorgen bij het zwemgedeelte van de plas. Staatsbosbeheer heeft daarna linten gespannen. Voor de plas gold al een waarschuwing om niet te gaan zwemmen vanwege blauwalg. Er is vers water uit een naastgelegen stroom in de Krabbeplas gelaten. Dat moet ervoor zorgen dat er meer zuurstofrijk water in de plas komt. Ook zijn er monsters genomen om te achterhalen wat de oorzaak van de massale vissterfte is.