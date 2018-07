Psychedelische naaktkat geeft Charlois meer kleur

Ook al zijn de omstandigheden tropisch, Nina Valkhoff ploetert rustig door op haar naaktkat. De Rotterdamse kunstenares werkt in Rotterdam-Charlois aan een metershoge muurschildering van een sfinx. "Ik doe dit te graag om ermee te stoppen."

Heel erg kleurrijk is dit deel van Oud-Charlois niet. Valkhoff schildert dezer dagen daarom een ietwat psychedelische voorstelling op de zijkant van een woning. Ze stopt geregeld om wat te drinken en heeft met lakens van haar stellage een soort tent gemaakt. Dat houdt de zon nog een beetje tegen.

Hypnotiserende ogen

"Het is best zwaar", zegt Nina. "De verf droogt snel in deze hitte en daarom moet ik tempo maken en de verf voortdurend verdunnen. Een muur verven vergt sowieso kracht, omdat je hard moet duwen. Een pittige klus."

Maar ze houdt vol. Bij haar thuis is het immers ook heet en ze is te blij dat ze haar klauwen kan zetten in de grauwe Charloisse muur. Dit is de plek waar haar sfinx met de hypnotiserende groene ogen eindelijk een plek krijgt.

Jaap Valkhoff

Het dier had eigenlijk moeten prijken op een muur in Mexico. Die opdracht ging door omstandigheden niet door. "Ik had het ontwerp en hij moest er gewoon uit. In mijn thuisstad is het ook mooi."

Terwijl ze op haar stellage gestaag werkt aan het inkleuren van de grote vlakken - spierballenwerk - heeft ze tijd om te vertellen over haar bijzondere achternaam. De Rotterdamse componist, accordeonist en zanger Jaap Valkhoff was haar opa. Valkhoff is de schepper van onverwoestbare klassiekers als 'Hand in hand kameraden' en 'Diep in mijn hart."

Trots

"Mijn opa overleed toen ik negen was. Ik herinner me nog goed hoe gezellig het was bij hem. Accordeon spelend op de bank thuis. Zingend. Een heel lieve man."

"Ik ben er heel trots op dat ik zijn kleindochter ben en dat hij nog steeds voortleeft in Rotterdam. Als ik door de stad fiets heb ik regelmatig 'Dat kan alleen in Rotterdam' in mijn hoofd. Een heel vrolijk liedje. Dan denk ik aan opa."

Valkhoff junior fleurde inmiddels diverse volkswijken op. Zo werkte ze in de Dordtse Vogelbuurt, maar ook in Zuid-Amerika. "Een schildering heeft een positief effect. Bewoners willen ermee op de foto en hij is echt van hun."

Talent in de familie

Heeft ze het creatieve talent van haar grootvader? "Ja, dat denk ik wel. Hij was heel muzikaal, ik ben meer beeldend. Maar zijn zoons, mijn vader en ooms, zijn ook allemaal creatief. Grafische vormgeving, ze schilderen. Het zit echt in de familie."

Nina Valkhoff verwacht dat haar muurschildering op de hoek van de Voornsestraat begin augustus helemaal klaar is. Zeker als de temperatuur volgende week nog een paar graden daalt.