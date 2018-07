Voor schipper Cees is de pont op en neer varen geen sleur

Het is niet meer dan 200 meter, maar al 36 jaar vaart Cees Peltenburg de pont 'De Zilverstad' van Schoonhoven naar Gelkenes en weer terug, gemiddeld zes keer in het uur. Toch is hij het niet zat.

"Elk pontje is weer anders en je ontmoet iedere dag andere mensen, het is geen sleur", zegt Cees. "De ene klant zwaait naar je, de andere niet, dat geeft allemaal niet."

Hard werken

Een overtocht met het pontje, van de Krimpenerwaard over de rivier de Lek naar de Molenwaard, scheelt automobilisten zo'n 50 kilometer omrijden. De eerste vaart is om 05:00 uur 's ochtends en pas om 12:00 uur 's nachts is de laatste afvaart. "Het weer zit soms mee, soms zit het tegen. Met veel wind moet je best wel hard werken", zegt Cees.

Woensdagochtend staan er een stuk of tien auto's maar ook wat enorme vrachtwagens op de pont. Aan het stuur zit schipper Cees Adriaanse. Er komt nogal wat bij kijken. "Er worden vier motoren tegelijk bediend. Twee aan elke kant. Die kunnen 360 graden draaien", legt Cees uit.

"Dan moeten we toezicht houden op de bomen, de bomen sluiten, klep omhoog. We moeten kijken naar de scheepvaart. Enkel de jachtjes hebben geen voorrang", gaat hij verder.

De Zilverstad

De Zilverstad is nog niet zo oud. In 2016 begonnen ze met bouwen, vorig jaar werd de nieuwe pont in gebruik genomen. "Dat was nog een hele belevenis want dat moest met 8,40 meter onder de brug door op het Amsterdam-Rijnkanaal, dus alles wat hoger was dan het stuur moest sowieso afgebroken worden en zo is 'ie op één dag van Kampen hierheen gebracht."

Het kost een fietser 70 cent om over te steken, een auto met alleen een bestuurder kost 2,10 euro. De pont vaart bijna vijftig keer op een dag. Voorlopig is schipper Cees Adriaanse het nog niet zat: "Ik kan het hier wel uithouden tot m'n tachtigste."