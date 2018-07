Een sproeiverbod voor boeren en huisarrest voor de koeien

"Je kunt het zien aan de kleur van het gras en aan de scheuren die in het land zitten." Arie Bassa van waterschap Rivierenland wijst naar een scheur in het weiland. Er geldt een beregeningsverbod. Boeren mogen niet sproeien met water uit sloten en rivieren.

Verhoeven is boer in de Alblasserwaard. Zijn koeien kunnen vanwege de warmte en de droogte overdag niet naar buiten. "'s Avonds en 's nachts mogen ze naar buiten, want dan is het buiten lekkerder dan binnen", vertelt Verhoeven. Maar eten moeten ze toch binnen. "Buiten staat geen goed gras meer om melk van te geven."

De koek eerlijk verdelen

Boeren mogen van 09:00 tot 18:00 uur niet beregenen. "Als iedereen en masse gaat beregenen, kunnen wij het systeem niet meer gevuld krijgen", legt Arie Bassa uit. "We vinden dat we de koek zo eerlijk mogelijk moeten verdelen, dus dat iedereen water houdt in zijn sloten. Het kan niet zo zijn dat een deel van de polder droogstaat zodat de dieren niet meer kunnen drinken."

"Wij houden ons eraan", verzekert Verhoeven. "Beregenen overdag heeft voor ons weinig zin. 's Avonds en 's nachts is de verdamping veel minder, dan heb je veel meer effect van je beregening."

Verhoeven moet daarom 's avonds wel wat langer doorgaan. "Van 's ochtends vroeg tot 's avonds niet zo vroeg", zegt hij lachend.

Een paar duizend euro

Bassa wijst nog een keer op de noodzaak van beregeningsverbod: "Het water moet verdeeld worden over de polders. Als we dit niet zouden doen zou toch een gedeelte met een tekort aan water zitten. Zolang het zo droog blijft zullen wij dit verbod handhaven."

Verhoeven snapt dat wel. Het kan zomaar nog twee weken of langer duren. "Dat houden we vol, maar dat gaat wel meer kosten", zegt hij. In ons geval zijn we een paar duizend euro kwijt in vier werken. Als het gaat regenen, hebben we niet gelijk weer groen gras."