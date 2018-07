Er is veel veranderd op de Alblasserdamse paardenmarkt, maar paarden zijn er nog steeds

Deel dit artikel:











In de jaren vijftig was het anders. Toen liepen mensen over de paardenmarkt in Alblasserdam in vooral donkere kleding, met een stropdas en een sigaret in de mondhoek, om paarden te kopen en verkopen. "Dat is niet te vergelijken met wat we nu zien", vertelt Bert de Haan, die achttien jaar voorzitter is geweest van de markt.

Het was een apart begin op woensdagochtend. De avond ervoor is nog besloten om extra watertappunten te plaatsen vanwege de hitte, maar de paardenmarkt kwam nu vooral moeilijk op gang vanwege de plotselinge regen. "Dat moet weerman Ed Aldus toch ook een beetje hebben verrast", lacht De Haan. Hij is 72 jaar en heeft naar eigen zeggen de paardenmarkt 72 keer bezocht. "Ik ben in de wieg hierheen gereden." Aanvoerpremie

Er staan woensdagochtend zo'n vijftig pony's en paarden. In tegenstelling tot vroeger, krijgen paardeneigenaren nu een vergoeding om met hun dieren naar Alblasserdam te komen, een zogenaamde aanvoerpremie. 17 euro voor een paard, 12 euro voor een pony. "Als je teruggaat naar de vijftiger zestiger jaren stonden hier drommen mensen maar ook paarden, nu is dat niet meer echt. Er was ook geen braderie vroeger, dat hebben we er nu bij", vertelt Bert de Haan. "Er zijn hier nog wel enkele handelaren, maar die handel ligt bijna stil nu. Zonder de aanvoerpremie was het volgens Bert de Haan gewoon een braderie geweest. "Dat is ook leuk, maar dan slaat het woord paardenmarkt nergens meer op." Dierenpolitie

Er is woensdag een dierenarts aanwezig vanwege de hitte, maar ook de dierenpolitie. Volgens de huidige voorzitter Hans le Hey is dat een landelijke trend: "Je ziet dat bij alle markten, dat er een weerstand ontstaat op markten waar dieren aanwezig zijn. Het is aan ons om daar zo goed mogelijk mee om te gaan." Dieronvriendelijke praktijken heeft oud-voorzitter De Haan nooit meegemaakt. "Vroeger had je nogal drankproblemen. Dat is nu niet meer, maar dat heb ik wel meegemaakt", vertelt hij. Dat liep niet altijd goed af: "We hebben zelfs wel eens papieren gezien van een paar honderd jaar geleden. Dat er zelfs in de kerkenraad werd gesproken over misstanden op de paardenmarkt." Tot verdriet van veel paardenmeisjes is de ponykeuring dit jaar afgelast. Dat werd besloten toen het erop leek dat het veel te warm zou worden voor die dieren. Het doet voorzitter Hans le Hey pijn in het hart. "Dat is overmacht", zegt hij.