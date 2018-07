Van der Breggen wint Ronde van Alblasserdam, Blaak derde

Anna van der Breggen heeft de 59e Paardenmarktronde van Alblasserdam gewonnen. De Olympisch kampioene kwam solo aan de finish en liet onder andere ploeggenote Chantal Blaak uit Zuidland achter zich. Janine van der Meer werd tweede. Wereldkampioene Blaak maakte samen met Van der Breggen de wedstrijd hard, wat resulteerde in een podiumplaats voor beide dames.

"Wij vinden het altijd heel leuk om in een criterium met de ploeg de koers hard te maken, daar haal ik heel veel plezier uit", aldus Blaak (die uiteindelijk derde werd). "Ik moest nog een flink gat dichten om bij het groepje van Anna (van der Breggen, red.) te komen en toen ik erbij was keek ze mee aan en zei ze: "Nou dat duurde lang." Toen wist ik al wel hoe zij zich voelde."

Blaak reed als Zuidlandse bijna een thuiswedstrijd in Alblasserdam. "Het is nog wel twintig kilometer van mijn huis vandaan, maar ik fiets hier regelmatig doorheen. Er is heel veel publiek uit de buurt, dus dat is erg leuk."

Voor Anna van der Breggen was het een fijne overwinning na haar nederlaag in de laatste meters van La Course vorige week dinsdag. De vervelende nasmaak van die tweede plaats is nog niet helemaal verdwenen. "Maar ik vind het wel heel leuk om hier te winnen, want het is een erg leuk rondje", aldus Van der Breggen. "Het was een beetje een bijzondere wedstrijd door een valpartij, daardoor hadden we niet zoveel rondes meer. Maar vanaf het begin heb ik gewoon veel geprobeerd. Het paste goed in mijn trainingsschema om hier heel diep te gaan dus dat heb ik ook zeker gedaan."