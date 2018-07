Deel dit artikel:











Tiener opgepakt voor overval dierenwinkel 's-Gravendeel

Een dierenwinkel aan het Schenkeltje in ‘s-Gravendeel is woensdag rond 17:45 uur overvallen. Een 16-jarige jongen is opgepakt.

Hij zou met een mes medewerkers van de dierenwinkel hebben bedreigd. De politie had een burgernet oproep gedaan om de verdachte aan te kunnen houden, met daarbij de melding de jongen niet te benaderen, maar direct 112 te bellen. Korte tijd later kon de verdachte worden opgepakt. Hij had een onbekend geldbedrag buitgemaakt. De jongen blijf voorlopig vastzitten.