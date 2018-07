Zwijndrecht met nieuw terrein klaar voor meer evenementen

Zwijndrecht is met het voltooien van een nieuw evenemententerrein klaar voor het houden van meer evenementen. Het terrein ligt pal naast het zwembad en het Develpark en is 2200 vierkante meter groot.

Volgens wethouder Tycho Jansen was er behoefte aan een verhard terrein na het modderbad van vorig jaar tijdens het festival Wattan. Na regen veranderde het grasveld toen in een grote modderpoel.

Met het verharde terrein van betonklinkers kunnen er nu zonder zorgen verschillende evenementen worden georganiseerd in Zwijndrecht. Tijdens de aanleg van het plein zijn er al een paar activiteiten georganiseerd zoals een buitenbioscoop, een waterspektakel van het zwembad en de start en finish van de avondvierdaagse.

Toch hoopt de wethouder op meer ideeën vanuit de bevolking en ondernemers. "Ik ben erg gecharmeerd van markten. Het gekke is dat we dat vaak opzoeken in het buitenland, dus een curiosamarkt of een antiekmarkt lijkt me geweldig hier", aldus wethouder Jansen.

Het eerst volgende evenement op het nieuwe terrein in Zwijndrecht is het muziekfestival Wattan op 22 september.