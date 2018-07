Wie wil er een dag lang op het Stadspodium staan?

Het stadspodium Rotterdam heeft een wedstrijd uitgeschreven onder alle Rotterdammers: degene met het beste idee mag het podium aan de voet van de Laurenskerk een dag lang voor zichzelf hebben.

Rinske Brand van het Stadspodium: “Het Stadspodium is van alle Rotterdammers. We organiseren al jarenlang heel veel activiteiten waar mensen op af komen en meedoen. We willen het podium aanbieden aan alle Rotterdammers.”

Bijna alles is welkom, maar het liefst ziet Brand iets wat in de sfeer van het podium past. “Het plein staat in het teken van bezinning en ontmoeting. We houden er danssalsons en meditatielunches en het is wel fijn als de winnende activiteit in het verlengde daarvan ligt.”

Het stadspodium biedt de deelnemers hulp van een productiemedewerker, er is enige techniek en meubilair aanwezig én het communicatieteam zal ervoor zorgen dat het evenement voldoende wordt gepromoot onder de Rotterdammers.

De deadline voor het indienen van je idee is op zondag 19 augustus. Een paar dagen later, op 23 augustus, wordt de winnaar bekend gemaakt. De bedoeling is dat het evenement nog dit jaar wordt gehouden.

“September lijkt me een heel mooie maand voor dat unieke Rotterdamse evenement op dit podium”, zegt Rinske.