Chemours niet bezorgd over inperking uitstoot GenX

Chemours Nederland moet de uitstoot van GenX terugbrengen van 2035 naar 148 kilo per jaar. Het bedrijf heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken. De nieuwe norm moet veilig drinkwater en een veilige leefomgeving garanderen.

Chemours gebruikt nieuwe technologieën in de filterinstallaties, onder meer koolstofbedden, om zo schadelijke stoffen beter uit te filteren.

Het bedrijf verwacht per 1 januari 2019 onder het gestelde niveau van 148 kilo of lager te komen.

Momenteel zegt Chemcours dat de indirecte waterlozing van het GenX-bestanddeel FRD903 al met meer dan 85 procent is teruggebracht tot minder dan 305 kilo per jaar. Het bedrijf was al begonnen de uitstoot terug te brengen.

Vorig jaar had Chemours nog bezwaar tegen het beperken van de uitstoot.