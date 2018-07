Sparta verslaat Willem II in oefenduel, prachtgoal Martis

Deel dit artikel:











Sparta heeft woensdagavond Willem II verslagen in een oefenduel. In Oisterwijk (Brabant) werd het 2-0 tegen de eredivisionist uit Tilburg. De wedstrijd ging lang gelijk op totdat de Rotterdammers twee goals maakten in de laatste vijf minuten.

Beide doelpunten kwamen op naam van invallers. Ilias Alhaft strafte een verdedigingsfout koelbloedig af en Bradley Martis maakte op een prachtige manier de tweede. Met buitenkant links draaide hij de bal in de verre kruising. 5-3-2 formatie Sparta begon aan de wedstrijd in een 5-3-2 formatie en slaagde er in de eerste helft nauwelijks in spitsen Lars Veldwijk en Halil Dervisoglu te bereiken. In de eerste helft was Elmo Lieftink namens Willem II dichtbij met een pegel op de lat. Ook zagen beide ploegen een goal afgekeurd worden. Eerst Willem II door een buitenspelsituatie en later Sparta door een te vroeg genomen vrije trap. In de tweede helft greep Sparta het initiatief. Het verdiende een penalty wegens een handsbal, maar kreeg deze niet en Veldwijk liet twee grote kansen liggen. Door de goals van de invallers won Sparta alsnog. Opstelling Sparta Kortsmit, Holst, Vriends (63' Saksela), Wuytens, Auassar, Drenthe (74' Martis), Harroui (74' Brute), Spierings (52' Duarte), Rayhi (63' Duplan), Dervisoglu (46' Alhaft), Veldwijk.