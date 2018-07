"Onderzoek naar Kijfhoek moet onafhankelijk zijn"

Burgemeester Jan Heijkoop van H.I.Ambacht (midden) was woensdagavond toehoorder in Zwijndrecht

De Zwijndrechtse gemeenteraad wil dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven opdrachtgever wordt voor een onafhankelijk onderzoek naar de ongelukken op- en de toekomst van rangeerterrein Kijfhoek.

Na vier ongelukken in de afgelopen maand vraagt de Zwijndrechtse Raad zich af of de veiligheid op het immense rangeerterrein, waar gewerkt wordt met veel wagons met gevaarlijke stoffen, nog wel gewaarborgd is.

In een ingelaste vergadering spraken raadsleden hun twijfels uit over de onafhankelijkheid van het door spoorbeheerder ProRail aangekondigde onderzoek: "De slager gaat z'n eigen vlees keuren".

Fractieleider Fred Loos van ABZ, veruit de grootste partij in Zwijndrecht, vroeg zich hardop af of ProRail geld verdienen belangrijker vindt dan de omwonenden en hoe het gesteld is met de veiligheidscultuur op het terrein.

Dwangsommen

Ook vroegen raadsleden zich af of er op Kijfhoek meer gebeurt dan ze weten. De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid legde ProRail al dwangsommen op voor elke volgende keer dat een incident niet gemeld wordt.Op de publieke tribune zaten ook bestuurders uit omliggende gemeenten, zoals burgemeester Jan Heijkoop van Hendrik Ido Ambacht. Hij toonde zich na afloop verbaasd hoe hoog het conflict over Kijfhoek is opgelopen.

Ongelukken

"Als overheden elkaar gaan bestoken met dwangsommen zit je op een verkeerd spoor. Je moet als professionele overheidsdiensten samen de problemen oplossen", vindt Heijkoop.

"Die route hebben we eerder getracht te bewandelen"", reageert Loos, "maar dat werkt niet, want er blijven daar steeds weer ongelukken gebeuren.En wie is er verantwoordelijk. Ook dat is vaag."

Onafhankelijk

De Ambachtse burgemeester vindt dat het goed dat de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst, de Inspectie Leefbaarheid en Transport en de gemeente Zwijndrecht door ProRail bij het onderzoek betrokken zijn.

Heijkoop is het wel met Loos is, dat ProRail niet de opdrachtgever van het onderzoek zou moeten zijn: "de leiding moet berusten bij een onafhankelijke partij."