Gewonde bij schietpartij Rotterdam

Bij een schietpartij op de 's-Gravendijkwal in Rotterdam is woensdagnacht een man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.

De buurt werd rond middernacht opgeschrikt door de schoten. Het is niet bekend hoe het slachtoffer er aan toe is. De schutter is gevlucht. Het is nog onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld.