Zorgcomplex ontruimd na mislukte plofkraak Foto: Mooike de Moor Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Tientallen bewoners van een zorgcomplex in Zwijndrecht worden op dit moment door de politie geëvacueerd. Dat heeft te maken met een tas waar mogelijk gevaarlijke stoffen inzitten. Deze tas is gebruikt bij een mislukte plofkraak op een geldautomaat in winkelcentrum Walburg.

De tas staat voor de deur van zorgcomplex 't Anker. Omdat in de tas mogelijk explosieve stoffen zitten, wil de politie geen enkel risico nemen. "We weten niet wat er in de tas zit, daarom wordt het complex nu ontruimd", zegt de politie tegen RTV Rijnmond. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is momenteel bezig om de tas te onderzoeken. Het publiek wordt op afstand gehouden. Dit onderzoek gaat nog enkele uren duren. Het winkelcentrum blijft donderdag dicht. Ruim 100 winkels moeten de deuren gesloten houden. Ook gaat de weekmarkt niet door. De poging tot plofkraak vond plaats bij een geldautomaat in het Zwijndrechtse winkelcentrum Walburg. De daders hebben de camera's bij de automaat onklaar gemaakt met roze verf.